De Clercq en Watteeuw co-formateurs vierpartijencoalitie

In Gent lijkt er dan toch schot in de zaak te komen. Gisteren leek de situatie nog uitzichtloos, omdat niet duidelijk was wie nu het initiatief zou nemen om een coalitie op de been te brengen. Het kartel sp.a-groen, die de meeste zetels haalde of Open VLD en CD&V die zich na de verkiezingen aan elkaar hebben vastgeklikt. Beide blokken zijn ongeveer even groot en hebben bovendien een eigen burgemeesterskandidaat, respectievelijk Filip Watteeuw (Groen) en Mathias De Clercq (Open VLD). Het resultaat was dat beide blokken elkaar uitnodigden op de koffie.