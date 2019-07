De Crem: 'CD&V stapt niet in regering zonder N-VA'

'Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van een paars-groene coalitie deel uit te maken', zei Pieter De Crem in een gesprek met VTM Nieuws.

Zeven weken nadat de Belgen naar de stembus getrokken zijn om nieuwe federale en regionale parlementsleden te kiezen, is de vorming van een federale en Vlaamse regering nog geen stap dichterbij.

Op federaal niveau blijven informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) via discrete contacten met de verschillende partijleiders aftasten welke pistes mogelijk zijn. Op Vlaams niveau drukte formateur Bart De Wever (N-VA) begin deze maand de pauzeknop in.

De Antwerpse burgemeester temporiseert omdat hij wil afwachten welke richting de federale formatie uitgaat. De Vlaams-nationalisten zijn op hun hoede omdat ze vrezen dat op federaal niveau wel eens een paars-groene meerderheid in de maak kan zijn.

Vlaamse meerderheid

In dat scenario zou op federaal niveau niet alleen de grootste Vlaamse partij, N-VA, aan de zijlijn staan. Dergelijke regering zou ook geen meerderheid hebben aan Vlaamse zijde.

Voor CD&V-kopstuk Pieter De Crem is die optie niet haalbaar. 'Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid is niet werkbaar en niet houdbaar', zei de minister van Binnenlandse Zaken zondag in een gesprek met VTM Nieuws.

'PS-voorzitter Elio Di Rupo wil zijn eigen financieringswet herzien. Waakzaamheid is dus geboden voor Vlaanderen. Zo'n herziening kan niet zonder Vlaamse meerderheid in de federale regering', meent de Oost-Vlaming.

Paars motorblok

Volgens hem is de N-VA federaal wel aan zet. 'De grootste Franstalige en de grootste Vlaamse partij moeten samen rond de tafel gaan zitten. Dat is traditie in ons land', klonk het.

De Crem ziet wel een duidelijk verschil met de vorige regeringsvorming. 'Nu is een paars motorblok in de maak, een socialistisch-liberaal motorblok met groene stuurstand.'

Paars-groen probeert CD&V in dat scenario te betrekken. 'Maar dat is natuurlijk al te gemakkelijk als de grootste Vlaamse partij, N-VA, niet in deze meerderheid zou zitten. Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van zo’n coalitie deel uit te maken.'

Banden met vakbond

De Crem kwam ook even terug op de slechte score van zijn partij bij de verkiezingen van 26 mei. Hij wijt die aan de socio-economische koers die CD&V de voorbije vier jaar gevaren heeft.

Het zit hem daarnaast hoog dat de christelijke vakbond zijn leden in de aanloop naar de electorale race van zeven weken geleden opgeroepen heeft niet voor de christendemocraten te stemmen. 'Dat kan niet. Het is tijd de banden met de standenorganisaties door te knippen'.

De Oost-Vlaming gaat niet meer zetelen in de federale Kamer. Maar mogelijk neemt hij niet helemaal afscheid van de nationale politiek. Want De Crem liet in het gesprek met VTM Nieuws doorschemeren dat hij een kandidatuur voor het voorzitterschap van CD&V niet helemaal uitsluit.