De Crem claimt vertrekpremie van 390.000 euro

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die zijn zetel in de Kamer niet opneemt, gaat zijn uittredingsvergoeding van 390.000 euro bruto opvragen. De volgende federale regering moet beslissen of hij die krijgt.

De Crem verraste donderdag vriend en vijand door afwezig te blijven op de eedaflegging in de Kamer. ’s Ochtends maakte hij bekend dat hij ondanks zijn 36.118 voorkeurstemmen niet gaat zetelen en zijn zitje overlaat aan de eerste opvolger op de Oost-Vlaamse CD&V-Kamerlijst, voormalig Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers. De Crem blijft wel aan als minister van Binnenlandse Zaken tot er een nieuwe federale regering is gevormd.

Ik vraag mijn uittredingspremie op, zoals ik eerder ook heb aangekondigd. Pieter De Crem (CD&V) Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken

Verkozen parlementsleden die hun zetel niet opnemen, hebben net als parlementsleden die niet opnieuw verkozen geraakten recht op een uittredingsvergoeding. Ze krijgen hun parlementaire wedde een tijdlang verder uitbetaald. Die wedde bestaat uit een vaste vergoeding van 7.611 euro per maand, waarop een pensioenbijdrage van 8,5 procent en belastingen moeten worden betaald. Daarbovenop komt een onkostenvergoeding van 2.131 euro. Samen vormt dat een bruto-inkomen van 9.742 euro.

Omdat De Crem sinds 1995 in het parlement zetelt, heeft hij de komende 40 maanden recht op de uittredingspremie, wat in totaal neerkomt op bijna 390.000 euro bruto. In een reactie aan De Tijd geeft De Crem ook aan dat hij die vergoeding zal opvragen. ‘Zoals ik dat eerder ook heb aangekondigd’, zegt hij.

Aalter

De Crem beloofde tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 dat hij, als hij opnieuw burgemeester van Aalter werd, de nationale politiek zou verlaten. De afgelopen vijf jaar was hij federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en over die post werd vaak schamper gedaan. ‘Staatssecretaris voor Buitenlandse Reizen’, klonk het geregeld schertsend.

Volgens de regels heeft De Crem alleen recht op een uittredingsvergoeding als zijn vertrek als onvrijwillig wordt bestempeld Julie Hubin Woordvoerster Senaat

Door het verdwijnen van de N-VA uit de regering-Michel eind december werd De Crem evenwel gepromoveerd tot minister van Binnenlandse Zaken, waarop hij zijn verstrek uit de federale regering uitstelde. Eens er een nieuwe regering is, is de federale carrière van De Crem definitief voorbij en gaat hij zich naar eigen zeggen op het burgemeesterschap concentreren. In principe kan de Oost-Vlaming zijn inkomen als burgemeester combineren met zijn vertrekpremie.

Navraag bij de Senaat, die bevoegd is voor de uittredingsvergoedingen, leert dat De Crem nog niet helemaal zeker is van die vergoeding. ‘Ministers kunnen meestal terugvallen op een parlementair mandaat, waardoor ze doorgaans geen uittredingsvergoeding hoeven aan te vragen. Bij De Crem is dat niet het geval. Volgens de regels heeft hij alleen recht op een uittredingsvergoeding als zijn vertrek als onvrijwillig wordt bestempeld’, zegt Julie Hubin, de woordvoerster van de Senaat.

Volgende meerderheid

Of zijn vertrek al dan niet onvrijwillig is, is een beslissing die de volgende federale regering moet nemen. De volgende meerderheid bepaalt dus of De Crem de door hem gevraagde uittredingsvergoeding krijgt. De politieke traditie wil dat die meestal wordt toegekend, maar de CD&V’er is dus nog niet helemaal zeker van zijn 390.000 euro.

Achter de schermen is te horen dat De Crem de middenvinger opsteekt naar de partijtop.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws gaf De Crem aan dat hij zich op Aalter wil concentreren. ‘Ik wil de toekomst voorbereiden en onze nieuwe fusiegemeente verder uitbouwen tot de prachtigste en krachtigste groeipool in de regio.’

Achter de schermen is evenwel te horen dat De Crem de middenvinger opsteekt naar de partijtop. Hij vindt dat CD&V de afgelopen vijf jaar te veel naar links is opgeschoven en stemt nu met zijn voeten.

Voorzitter

Of ik nog iets anders zal doen? Dat zal zeker niet in de federale politiek zijn. Pieter De Crem (CD&V) Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken

Niet iedereen is er overigens van overtuigd dat De Crem definitief verdwijnt uit de nationale politiek. Zo wordt gefluisterd dat hij een gooi naar het voorzitterschap niet helemaal uitsluit. Bij CD&V worden later dit jaar of begin volgend jaar voorzittersverkiezingen gehouden en de zittende voorzitter Wouter Beke heeft al gezegd dat hij waarschijnlijk geen kandidaat is om zichzelf op te volgen.