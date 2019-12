De Wever: 'Heb CD&V en Open VLD beloofd dat ik hen niet zou laten vallen'.

'Ik heb CD&V en Open VLD gezegd dat ik hen nooit zou laten vallen als we zouden onderhandelen over federale formatie'. Dat vertelde N-VA-voorzitter Bart De Wever in De Zevende Dag.

In het VRT-programma De Zevende Dag verklaarde De Wever dat er bij de vorming van de Vlaamse regering 'afspraken zijn gemaakt' met CD&V en Open VLD over het federale niveau. 'Ik heb hen gezegd dat als we federaal zouden onderhandelen, ik hen nooit zou laten vallen'.

Als N-VA zou meebesturen in een federale regering, wil de partij dus dat CD&V en Open VLD allebei meebesturen.

Vooral richting CD&V, die mathematisch overbodig is in andere scenario’s zoals een 'paars-groene' regering, betekent de uitspraak mogelijk een uitgestoken hand. In een paars-gele coalitie, zou Open VLD dan weer uit de boot kunnen vallen.

Vorige week verklaarde De Wever nog dat hij verantwoordelijkheid wou nemen op federaal niveau. Hij reageerde daarmee toen op de uitval van PS-voorzitter en voormalig informateur Paul Magnette. Magnette had de N-VA een gevaarlijke partij genoemd. Volgens hem had N-VA-voorzitter Bart De Wever er alles aan gedaan heeft om niet tot informateur te worden benoemd.