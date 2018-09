De Wever en Van Besien stappen niet in meerderheid met Peeters als burgemeester

Dat zeggen de twee Antwerpse politici zaterdag in een dubbelinterview in Het Nieuwsblad.

De Wever noemt Peeters' recente uitspraak, dat hij zelfs met vijf procent van de stemmen op de sjerp aast, 'er helemaal over'. 'Daarover zijn we het dan eens', reageert Van Besien.

Van Besien wijst er in het interview op dat het logisch en een traditie is dat in Antwerpen de grootste meerderheidspartij de burgemeester levert. 'Met CD&V weet je bovendien niet wat je in huis haalt', aldus De Wever.