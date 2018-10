De Wever versus Mertens: de clash tussen rechts en links

Progressief alternatief

'Van Besien roept heel de tijd dat er een links alternatief moet komen, maar nu blijkt dat hij met twee van de drie huidige coalitiepartners (CD&V en Open VLD, red.) in bed wil', hekelt Mertens. 'Hij wil een centrumcoalitie zoals in Sint-Niklaas of in Vilvoorde'.

'En wie een centrumrechts beleid wil', zo vult De Wever aan, 'moet op ons stemmen. Iedereen in het centrum, in het midden en ter rechterzijde moet voor de N-VA stemmen, want dat is de enige kans op de voortzetting van het huidige beleid. Op mijn coalitiepartners moet ik niet rekenen, want zij zijn vergeten dat ze zes jaar met mij hebben bestuurd'.

Planeconomie

De ambitie van De Wever is 'op tram drie' te zitten, en dus meer dan 30 procent te halen. Daarmee legt hij de lat niet te hoog, want in 2012 haalde de N-VA in Antwerpen 38 procent. 'Ik hoopte dat het links kartel tussen Groen en sp.a zou standhouden, want dan was er eveneens een tweestrijd, zoals in 2012 tussen mij en Patrick Janssens. Dat is niet gelukt en nu leven we in een hobbesiaanse wereld waar iedereen iedereen bestrijdt. Of in alle gevallen: iedereen bestrijdt mij. Het is een zeer vermoeiende verkiezingsstrijd.'