De Wever wil Vlaams minister-president worden

Jambon maakte tevens duidelijk dat hij kandidaat-premier is. Geert Bourgeois zal dan weer de Europese lijst trekken. Volgens De Wever is dat 'de sterkste opstelling' om de verkiezingen van 26 mei tegemoet te gaan.

Dat betekent wel dat - als De Wever Vlaams minister-president wordt - hij moet vervangen worden als burgemeester in Antwerpen. 'Ik ga van mijn hart geen moordkuil maken. Meneer Bart De Wever is in conflict gekomen met de partijvoorzitter', zo verdedigde hij zijn mogelijk vertrek als Antwerps burgemeester.

Zwaartepunt

Dat Jambon kandidaat-premier is, is opmerkelijk. De N-VA heeft nog nooit een kandidaat-premier gehad, omdat dat voor een partij die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen niet evident is. In aanloop naar de verkiezingen van 2014, maakte de partij duidelijk te kunnen leven met Kris Peeters als premier. Maar nu verandert de N-VA het geweer van schouder en is ze wel geïnteresseerd in de Wetstraat 16.