De Wever wil leefloon inkrimpen als kleuters niet naar school gaan

Het is een van de punten in het verkiezingsprogramma van N-VA Antwerpen, dat zondag op een congres aan de leden werd voorgelegd. ‘Bijna 70 procent van de Antwerpse kinderen tot negen jaar is van vreemde origine’, zegt burgemeester De Wever in het vrt-journaal. ‘Vaak groeien ze op in anderstalige gezinnen en doordat ze te laat instappen in school lopen ze een taalachterstand op waardoor we de talenten van die kinderen niet kunnen ontginnen.’