De campagne zoals ze is, op Twitter

Op welke thema’s hebben de politieke partijen op sociale media zwaar ingezet? Een doorlichting van hun activiteit op Twitter laat zien hoe ze zich resoluut op bepaalde thema’s gooiden om het debat te sturen.

Welke thema's beheersten de campagne op Twitter?

Schermvullende weergave

De Tijd analyseerde de activiteit van de Vlaamse partijen en hun kandidaten op Twitter tussen december 2018 en vandaag. Het sociale netwerk is bij de modale burger minder gekend. Maar er huizen veel journalisten, academici en andere opiniemakers. Politici beseffen dat en proberen doelgericht het medium te gebruiken om het debat zo te beïnvloeden.

In december waren de kandidaten door het Marrakeshpact erg bezig met migratie. Het Vlaams Belang leidde de dans, de crisis leidde tot de val van de regering. Maar in de maanden januari, februari en maart domineerden door de marsen en de spijbelaars het klimaatthema de debatten. Dat deemsterde in april en mei dan weer weg.

In de laatste campagneweken kwam het pensioenthema plots fel bovendrijven op sociale media. Sp.a-voorzitter John Crombez beschuldigde zijn N-VA-collega Bart De Wever ervan de pensioenleeftijd te willen verhogen. De partijen meden dan weer het begrotingsthema. Een trefwoord zoals 'belastingen' speelde altijd tweede viool.

Welke partijen praatten over migratie?

Schermvullende weergave





De actiefste partij op Twitter is de N-VA. 54,3 procent van de kandidaten is er actief. Toch slaagt ook een actieve partij als de N-VA er niet altijd in het debat te bepalen of haar thema’s bovenaan op de agenda te houden. De partij werd in december naar aanleiding van de discussie over het Marrakeshpact zelfs onder druk gezet op een van haar kernthema’s: migratie. Het Vlaams Belang zette op Twitter op dat moment volop in op dat thema en stak de N-VA naar de kroon.

Welke partijen praatten over het klimaat?

Schermvullende weergave

De maanden daarna ebde het thema weer weg, en nam het klimaat de bovenhand. Groen was over de hele periode het meest aanwezig op Twitter over klimaat, gevolgd door de N-VA.

Welke partijen praatten over pensioenen?

Schermvullende weergave

In de laatste campagneweken waren meerdere thema’s aan elkaar gewaagd. Met één uitzondering: pensioenen. Sp.a-voorzitter John Crombez wreef op 14 mei N-VA-voorzitter Bart De Wever aan dat hij de pensioenleeftijd verder wilde verhogen. Dat leidde tot een piek over het thema op Twitter.

Welke partijen praatten over belastingen?

Schermvullende weergave

Bijna een derde van de kandidaten die zondag op een Vlaamse of Brusselse kieslijst voor de Vlaamse of federale verkiezingen staat, is actief op Twitter. Zij verstuurden samen meer dan 120.000 tweets. De gemiddelde kandidaat was goed voor 127 tweets.

Verdeling politici actief op twitter

Schermvullende weergave

De actiefste partij op Twitter is de N-VA. 54,3 procent van de kandidaten is er actief. Open VLD en CD&V vervolledigden het podium. De N-VA telt ook de meeste ‘supergebruikers’, kandidaten die tussen december en mei al zeker 3.200 tweets verstuurden. Meer tweets archiveert Twitter niet. Een van hen is ex-staatssecretaris voor Migratie Theo Francken.