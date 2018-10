De vlucht vooruit van Mathias De Clercq

Nog voor de Gentse verkiezingsuitslag in een definitieve plooi ligt, trekt Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq het laken naar zich toe. ‘Voor het eerst in zestig jaar krijgt Gent een liberale burgemeester.’

‘Het gaat lukken’, roept Carl De Decker plots enthousiast. In de Oude Vismijn in Gent staat hij met de rest van de Open VLD-achterban te wachten op de eerste uitslagen. Met tweederden van de bureaus geteld komen de Gentse liberalen plots in een goede uitgangspositie. De kaarten liggen zo dat Open VLD samen met CD&V en N-VA de 27 zetels zou kunnen halen die nodig zijn voor een Gentse meerderheid.

‘Nu staan we sterk in de onderhandelingen’, zegt De Decker, die zelf op plaats zeven staat op de Open VLD-lijst. ‘Het roodgroene kartel kan niet anders dan met ons onderhandelen voor een meerderheid en wij hebben wel een alternatief. Mathias gaat burgemeester worden.’

Schermvullende weergave ©Thomas De Boever

Het is voor de Gentse liberalen de inzet geworden van deze verkiezingen. Hun boegbeeld Mathias De Clercq wil na twaalf jaar als schepen de burgemeesterssjerp veroveren. ‘We zullen daarvoor incontournabel moeten worden’, zegt Stephanie D’Hose, nummer vier op de lijst, nog voor er enig stembureau geteld is. Ze eet nog gauw een frietje voor ze zich met de partijtop terugtrekt om ver weg van nieuwsgierige blikken de resultaten te zien binnenlopen.

Historisch onrecht

Het roodgroene kartel in Gent krijgt een forse klap. Sp.a-Groen zakt van 45,5 procent van de stemmen zes jaar geleden naar 33,5 procent. Voor hen zijn de liberalen de enige mogelijke huwelijkspartner. Of Open VLD er ondertussen ook in slaagt met N-VA en CD&V een alternatieve coalitie op de been te brengen, is veel minder zeker. ‘Dju, CD&V is weer een zetel kwijt’, roept een liberaal, waardoor een centrumrechtse coalitie toch niet mogelijk zou zijn.

‘Mathias komt pas als de uitslag duidelijk is’, wordt meermaals aangekondigd in het zaaltje met ongeduldige liberalen. ‘Nog een half uurtje.’ Het schaaltje gratis drankjetons aan de ingang is al lang leeg en het podium is naar achteren geschoven om iedereen plaats te geven.

'Toen mijn bompa in 1976 een monsterscore behaalde, is er achter zijn rug een coalitie gesmeed. Dat zal ons vanavond niet opnieuw gebeuren.' Mathias De Clercq lijsttrekker Open VLD Gent

Om tien uur is het dan eindelijk zo ver. ‘We love the Mathias, we do’, zingen zijn aanhangers wanneer De Clercq op straat verschijnt met zijn getrouwen. Onder luid gejuich komt hij de zaal binnen en baant zich een weg naar voren door de menigte. Zijn stem slaat een beetje over wanneer hij de zaal toeschreeuwt: ‘voor het eerst in zestig jaar krijgt Gent een liberale burgemeester.’ Hij moet even op adem komen.

‘Decennialang hebben we gesmacht naar een dergelijk grote overwinning’, spreekt De Clercq zijn achterban toe. ‘Toen mijn bompa (Willy de Clercq, nvdr) in 1976 een monsterscore behaalde is er achter zijn rug een coalitie gesmeed. Dat zal ons niet opnieuw gebeuren. We zetten dat historisch onrecht vanavond recht. De Gentenaar heeft duidelijk gekozen voor een liberale burgemeester. Wij zijn nu aan zet.’

Breekt het kartel?

Schermvullende weergave ©Thomas De Boever

Maar terwijl De Clercq op het podium de burgemeesterssjerp claimt, zijn nog lang niet alle stembureaus geteld. Langzaamaan wordt duidelijk dat centrumrechts niet voldoende zetels haalt om zonder sp.a en Groen een coalitie op de been te brengen. Met 21 zetels voor het kartel en 15 zetels voor Open VLD lijken beiden tot elkaar veroordeeld.

Het scenario dat Groen het kartel zou opblazen om zonder sp.a in een coalitie te stappen met De Clercq als burgemeester, wordt door kopstuk Elke Decruynaere om middernacht van tafel geveegd. ‘Wij hebben een derde van de kiezers kunnen overtuigen, Mathias een vierde van de kiezers. Wij zijn nu aan zet, niet Mathias. We zullen de komende dagen over alles moeten spreken, maar Rudy Coddens is nog altijd onze kandidaat burgemeester. We gaan de nacht in als een kartel, we zullen morgenvroeg opstaan als kartel en we zullen onderhandelen als een kartel.’

'We gaan de nacht in als een kartel, we zullen morgenvroeg opstaan als kartel en we zullen onderhandelen als een kartel.' Elke Decruynaere kopstuk Groen

Ook Coddens is niet zomaar van plan de sjerp aan de liberalen te overhandigen. ‘Wij zijn nog altijd de grootste groep en komen vanzelfsprekend eerst aan zet, met mij als burgemeesterskandidaat.’