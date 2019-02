Di Rupo: 'Wallonië bloeit dankzij de PS'

De PS zwaait bij het startschot van zijn kiescampagne met Waalse groeicijfers die boven het Europese gemiddelde liggen.

In tegenstelling tot wat de N-VA zegt en wenst, is Wallonië in volle bloei. Dat zei PS-voorzitter Elio Di Rupo op het verkiezingscongres van de Franstalige socialisten in Namen. 'Tussen 2003 en 2016 situeerde de economische groei van Wallonië zich tussen de groei van Frankrijk en Duitsland en was de groei groter dan het gemiddelde in de eurozone.'

'Sinds 2016 heeft Wallonië het groeitekort ten opzichte van het Belgische gemiddelde overbrugd. En in vergelijking met andere Europese landen is de groei van het aantal jobs in Wallonië erg sterk. Die cijfers vormen een ongemakkelijke waarheid voor de separatisten, aldus Di Rupo.

De PS-voorzitter geeft wel toe dat de werkloosheid in Wallonië te hoog blijft en dat de armoede nog steeds te groot is. 'Meer dan ooit willen de Walen die problemen aanpakken. Het hart van Wallonië klopt links en Wallonië heeft de kracht gevonden om zich te herstellen, met name dankzij het Marshallplan.' In de ogen van de PS-voorzitter ligt het probleem niet bij de kwaliteit van de Waalse bedrijven, maar zijn ze nog met te weinig en ook onvoldoende groot om de concurrentie met internationale bedrijven aan te gaan.

De PS wil tegen 17 maart haar verkiezingsprogramma uitgewerkt hebben en wil daarmee de moeder van alle veldslagen aangaan. 'Aan alle slachtoffers van het liberalisme en kapitalisme, zeg ik dat kapitalisme niet onvermijdelijk is en dat sociale onrechtvaardigheid ook niet de enig mogelijke horizon is. De ultrarijken, de bevoorrechten, de grote vervuilers en uitbuiters zullen niet altijd regeringen hebben die naar hun pijpen dansen. Ze zullen de PS op hun weg vinden, besloot de voormalige premier.

De PS wil onder meer een Marshallplan lanceren op het vlak van huisvesting waarbij de partij 2 miljard euro wil investeren in de bouw en renovatie van woningen. De partij mikt op de bouw van 8.000 sociale woningen.

Rivaal

Ook de grote rivaal in Wallonië, de liberale MR, hield in Namen een verkiezingscongres. De stabiliteit van het land, welvaart en de strijd tegen de klimaatverandering. Dat zijn de drie speerpunten in het MR-programma voor de verkiezingen op 26 mei. 'Met ons komt er geen communautaire crisis, geen 'shut down'', zo garandeerde Michel, die sinds vorige week de titel van premier en partijvoorzitter combineert.

Om de welvaart aan te zwengelen wil de MR verder werken aan jobcreatie en aan het verbeteren van de koopkracht van de burgers. 'Maar die welvaart heeft enkel zin als ze ten dienste staat van de sociale samenhang, met name op het vlak van pensioenen en ziekteverzekering, aldus Michel. Wat het klimaat betreft, is niets doen volgens Michel geen optie. 'We moeten meer en beter doen. Maar wat we doen, moeten we ernstig doen, en dat gaat niet met toverformules of door te jeremiëren. We hebben concrete voorstellen en cijfers nodig', meent Michel.

'Gratis naar dokter'

De PVDA/PTB lanceerde zijn kiescampagne in Brussel. De communisten zetten in op de groeiende kloof tussen arm en rijk, koopkracht, klimaat en eerlijke belastingen als grote thema's. De PVDA stelt voor om ereloonsupplementen niet langer toe te laten, en het remgeld bij de dokter af te schaffen, zodat iedereen gratis naar de huisarts kan.

'Er zijn duizenden patiënten die in het ziekenhuis meer dan 5.000 euro extra betalen, omdat specialisten absurde ereloonsupplementen aanrekenen', zei voorzitter Peter Mertens. "Betaal ze zoals universiteitsprofessoren, met een professor-loon, met een premiergrens als maximum, dat levert de ziekteverzekering 700 miljoen euro op.

Ook het pensioen moet aangepakt worden, aldus de voorzitter. 'De waarheid is dat onze pensioenen 40 procent lager liggen dan in de buurlanden. Wij willen een pensioen van minimum 1.500 euro netto voor iedereen. Ook moet de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen dicht. Wij willen dat ouderschaps- en zorgverlof meetellen voor het pensioen, en wij willen dat vrouwen na 40 jaar werken een volledig pensioen krijgen.'

De PVDA/PTB pleit voor zware investeringen rond het klimaat, 10 miljard per jaar 'Wij willen dat de privésector elk jaar 5 miljard euro investeert in de vernieuwing van haar productie. En wij willen dat er een publieke klimaatinvesteringsbank komt, die ook elk jaar 5 miljard euro publiek geld investeert. In beter openbaar vervoer. In betaalbare hernieuwbare energie. In wetenschappelijk onderzoek. In isolatie van woningen en gebouwen. Om dat te doen zullen we moeten breken met de begrotingsdogma's van de Europese Unie.'

Geen nieuwe koolstoftaks, maar bindende normen voor grootvervuilers, en geen rekeningrijden maar eerst zorgen voor uitstekend en betaalbaar openbaar vervoer, zijn twee andere strijdpunten. Net zoals eerlijke belastingen dat zijn voor de PVDA/PTB.