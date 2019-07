Doorstart van Vlaamse formatiegesprekken

De Vlaamse formatiegesprekken worden wellicht donderdag of vrijdag weer voortgezet, nadat ze waren stilgevallen begin juli. De N-VA heeft naar verluidt een aantal signalen gekregen die een doorstart van de Vlaamse formatie mogelijk maken.

Het Vlaams Belang heeft een uitnodiging gekregen voor een gesprek later deze week. Dat bevestigen bronnen binnen de partij aan De Tijd.

Begin juli had Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) een pauze ingelast in de gesprekken. De Wever wilde duidelijkheid op het federaal niveau afwachten. Concreet moesten er garanties komen van Open VLD en CD&V dat ze niet in een 'anti-Vlaamse federale regering', dus een regering zonder Vlaamse meerderheid, stappen.