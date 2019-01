Dries Van Langenhove wordt lijsttrekker voor Vlaams Belang

Dries Van Langenhove, de voorman van de rechtse organisatie Schild & Vrienden, wordt de federale lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Hij zal als onafhankelijke de lijst trekken, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zette het nieuws woensdag op Twitter.

Op een persconferentie wees Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken erop dat de komst van Dries Van Langenhove neerkomt op het bundelen van de rechtse krachten. Van Langenhove is de 'jonge rebel op rechts' volgens Van Grieken.

Het is niet echt een verrassing dat Van Langenhove de overstap maakt naar het Vlaams Belang, want hij dook al op in het gezelschap van Filip Dewinter tjidens de mars in Ninove. Ook op de mars tegen Marrakesh liep hij prominent in beeld. Toch hield Van Langenhove tot voor kort vol dat hij niet in de partijpolitiek zou stappen. 'Een zetel in het parlement, een comfortabel loon: het zou kunnen, maar ik wil dat niet. Mijn onafhankelijkheid is mij lief. Ik zeg wat ik wil en denk. Ik hoef me niet aan partijprogramma's of debatfiches te houden', zei hij eind vorig jaar nog in een interview met Het Laatste Nieuws.

Verlengstuk

Maar nu zegt Van Langenhove dat hij de strijd op straat en op de sociale media ook een verlengstuk zal kunnen geven in het parlement. Hij zal overigens als onafhankelijke zetelen, en is naar eigen zeggen niet van plan een lidkaart van het Vlaams Belang aan te vragen.

Hij blijft de kopman van Schild & Vrienden. De extreemrechtse jongerengroep zal een eigen rechts mediakanaal oprichten, gaf Van Langenhove nog mee.

Francken

Van Langenhove treedt in Vlaams-Brabant in rechtstreekse concurrentie met het N-VA-goudhaantje Theo Francken. 'Er is een grote kloof tussen wat Theo Francken zegt en wat hij als staatssecretaris voor Asiel en Migratie deed. Deze legislatuur zijn er 500.000 migranten het land binnengekomen. Wij zijn niet voor meer migratie, maar voor minder migratie. Wij zijn niet voor een record aan migratieaanvragen, maar voor minder migratieaanvragen', zo oefende Van Langenhove al eens.

Van Langenhove zal de Kamerzetel die Vlaams Belang in Vlaams Brabant was kwijtgespeeld weer moeten proberen binnen te halen.

Pano

Van Langenhove en zijn rechtse club Schild & Vrienden deden heel wat stof opwaaien na een ophefmakende reportage van het VRT-programma 'Pano'. In een reactie zei Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter toen dat hij Van Langenhove eigenlijk niet goed kende. 'We zagen mekaar wel af en toe op Vlaams-nationale evenementen. Iedereen zag zijn grote talent, charisma en bevlogenheid als spreker. Iemand om in de gaten te houden. Maar in tegenstelling tot enkele van zijn kompanen maakte hij nooit aanstalten zich bij ons aan te sluiten', reageerde Dewinter toen in De Tijd.