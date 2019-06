Ecolo stelt Waalse minderheidsregering voor

Daardoor blijven er maar twee coalities mogelijk in Wallonië. En dat is PS en MR en PS, MR en Ecolo. In die laatste coalitie is Ecolo evenwel mathematisch niet nodig. Vandaar dat Ecolo een ander voorstel doet. Nollet stelt in een interview met de Franstalige krant Le Soir voor om een minderheidsregering te vormen met PS en Ecolo. Hij noemt het zelf een 'gouvernement coquelicot' of een klaprozenregering. Een regering die zich openstelt naar anderen. In eerste instantie kijkt hij naar het cdH om steun te verlenen vanuit de oppositie.