Een offday voor Groen

Groen beleeft een moeilijke dag. Er was de Antwerpse farce van Wouter Van Besien, de groene gespletenheid over de hoofddoek en het verlies van een van de twee groene burgemeesters.

Terwijl Groen begin deze week nog opgehemeld werd als een partij die haar naïviteit heeft afgeworpen en het spel hard speelt in Antwerpen, Gent en Oostende, dan was het gisteren vooral kommer en kwel. De doorzichtige poging van de Antwerpse kopman Wouter Van Besien om in de gemeenteraad te testen of burgemeester Bart De Wever (N-VA) het meent met zijn verzoening, liep af op een sisser.

De Wever maakte beleefd maar kordaat duidelijk dat de onderhandelingen moeten plaatsvinden aan de onderhandelingstafel en niet voor de camera’s in de gemeenteraad, die eigenlijk in lopende zaken is.

Van Besien stribbelde nog tegen - 'Dit voedt het wantrouwen' - maar lijkt een slechte beurt te hebben gemaakt als een toogstrateeg die zichzelf in de voet schiet. Want wat is blijven hangen? Dat Groen drogredenen zoekt om maar niet met De Wever te moeten besturen in Antwerpen.

Dit voedt het wantrouwen. Wouter Van Besien Kopman Groen

De partij is ook al niet rechtlijnig. In Antwerpen schuift Van Besien het opheffen van het hoofddoekenverbod aan het loket als een breekpunt naar voren, terwijl Ecolo/Groen daar in Brussel geen punt van maakt. In het Brussels akkoord wordt niet getornd aan het neutraliteitsprincipe. 'Ecolo/Groen onderschrijft het volledig', liet de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) noteren in De Standaard.

Groen en Ecolo blijven tegen het hoofddoekenverbod. Maar we moeten ons neerleggen bij het feit dat niemand in de gemeenteraad van Brussel dat blijkbaar wil. Bruno De Lille Brussels parlementslid Groen

De reactie van Groen luidt dat er geen medestanders zijn in Brussel om het hoofddoekenverbod af te schaffen. 'Groen en Ecolo blijven tegen het verbod. Maar we moeten er ons bij neerleggen dat niemand in de gemeenteraad van Brussel dat blijkbaar wil', tweette Bruno De Lille (Groen).

Realpolitik dus, al blijft het de vraag waarom het geen breekpunt is in Brussel en 40 kilometer verder, in Antwerpen, wel. Een geval van politieke schizofrenie?

Groene burgemeester

Alsof de duivel ermee gemoeid is, is Groen ondertussen ook een van haar twee burgemeesters kwijtgespeeld. De burgemeester van het Oost-Vlaamse Kruibeke, Jos Stassen, is aan de deur gezet. CD&V en de N-VA vormen er onverwacht een coalitie en zetten de grote winnaar van de verkiezingen, SamenVoorKruibeke van Stassen, aan de kant.

Er komen twee woorden in mij op: verraad en wraak. Jos Stassen Burgemeester Kruibeke

'Er komen twee woorden in mij op: verraad en wraak', aldus Stassen. In de Antwerpse gemeente Zwijndrecht behoudt de groene burgemeester André Van de Vyver zijn sjerp.