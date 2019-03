'Elke vergelijking met de jaren dertig is belachelijk'

Aan de rechtenfaculteit in Leiden, een rechts bolwerk, was de Iraanse vluchteling Afshin Ellian de baas van Nederlands nieuwe politieke ster Thierry Baudet. Zaterdag was hij gastspreker op de V-dag over migratie van de N-VA. ‘Het is tijd voor een assertieve reconquista.’

‘Ik ben helemaal niet thuis in jullie politiek, maar Theo Francken heeft me gevraagd te komen spreken op het event van zijn partij. Fijne man, hij leidde me ooit rond in jullie parlement. Ik heb me er even in verdiept. De N-VA is ongeveer hetzelfde als de VVD bij ons, een conservatief-liberale beweging. Er is ook amper verschil tussen wat de kopstukken zeggen, de Nederlandse VVD’er Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld, Bart De Wever of Theo Francken. Die doet me trouwens denken aan VVD-coryfee Frits Bolkestein.’

Afshin Ellian (53) is zaterdag de hoofdgast op de V-Dag van de N-VA. Met de rechtsfilosoof, hoogleraar encyclopedie van rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut Metajuridica slaat de partij twee vliegen in één klap. Hij is een man van de harde migratielijn - ‘om werk te maken van integratie moeten we de migratie fors aan banden leggen.’ En hij is zelf een modelmigrant met Iraanse roots die de uitwassen van de radicale islam persoonlijk ondervond. In zijn werk, columns en publieke optredens is hij nooit mals voor de islam. ‘Goh, 15 jaar geleden klonk wat ik zeg radicaal, vandaag klink ik meer als een softie tussen alle stemmen die er zijn.’

Ik heb als student rechten gehuild tijdens het lezen van het Iraanse wetboek van strafvordering. Afshin Ellian Rechtsfilosoof

Ellian vluchtte in 1983 op zijn 17de uit Iran voor de Ayatollahs. Het gevaar van de radicale islam is nog een dada van de N-VA. Ellian is de Nederlandse versie van Darya Safai, de uit Iran gevluchte tandarts en intussen N-VA-politica, die zich grote zorgen maakt over de in haar ogen immer oprukkende radicale islam in onze contreien.

Voor Ellian komt zijn islamkritiek met een prijs. Hij wil liever niet te veel in detail treden, maar staat net als de Nederlandse anti-islampoliticus Geert Wilders onder politiebescherming. Dat is ook zaterdag in Brussel het geval.

Ellian is een reclamebord voor geruisloze integratie. Na zijn vlucht uit Iran, via een barre tocht en omzwervingen langs Pakistan en Afghanistan, kwam hij in 1989 naar Nederland met zijn Afghaans-Perzische vrouw en een baby van enkele maanden oud. ‘Ik kwam via een VN-programma vanuit Kaboel, op uitnodiging van Nederland, niet op de ongecontroleerde manier over de Middellandse Zee zoals vandaag.’ Legale, gecontroleerde migratie is net waar de N-VA sinds de grote migratiecrisis in 2015 voor pleit.

‘Dat wordt zo’n beetje het punt van mijn speech. Migratie móét selectiever. U kunt zich als kind van het Westen niets voorstellen bij wat democratie allemaal inhoudt, omdat het in uw culturele en politieke DNA zit ingebakken. Maar ik heb als student rechten gehuild tijdens het lezen van het wetboek van strafvordering. De Iraanse justitie bestond er destijds in dat politieke gevangen eerst werden doodgeschoten, en dat daarna werd uitgevist wie ze waren. De misdaad die ze zogezegd hadden gepleegd, werd verzonnen.’

Lachsalvo’s

Hij ontdekte pas in Nederland dat het anders kon, zegt hij. ‘Met rechten en plichten voor iedereen en een uitgekiende rechtsstaat die bescherming biedt. Het is de kern van democratisch burgerschap dat iedereen in de code van zijn harde schijf zou hebben moeten staan. Het probleem is dat die ‘res publica’ - de publieke ruimte met afspraken over de samenleving die iedereen kent en aanvaardt - is afgebrokkeld.’

‘Er zijn een hoop burgers die zich als toeristen zijn beginnen te gedragen in de democratische ruimte. Dat is een gevolg van antidemocratische, ondermijnende invloeden van buitenaf. Met het nationalisme van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de politieke islam uit Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten op kop. Honderdduizenden burgers in Europa trekken zich niets meer aan van hun eigen democratieën en luisteren liever naar Istanboel of Mekka.’

‘Het is tijd voor een assertieve reconquista. Ras of religie is irrelevant, erbij horen gaat om simpele regeltjes waaraan iedereen zich houdt. Helaas moet een groep mensen dat opnieuw worden aangeleerd. Dat wordt een werk van lange adem. Daarom is het volgens mij het best om niet nog eens grote groepen nieuwe mensen toe te laten. Vijf jaar, tien jaar desnoods, en dan kunnen we weer evalueren.’ Ellians stokpaardje is: geen vrijheid zonder veiligheid. Persvrijheid, vrije meningsuiting en democratie functioneren alleen in een vrije, geweldloze atmosfeer die de staat afdwingt. Wie daar een bedreiging voor vormt, moet worden bestreden.

Europa moet ophouden te doen alsof het machteloos staat. Kies voor brute machtspolitiek tegen landen als Saoedi-Arabië en Turkije. Afshin Ellian Rechtsfilosoof

Ellian is een spraakwaterval. Zijn lachsalvo’s weerkaatsen tot tegen de flanken van de Hindu Kush. Tegelijk draagt hij de tragiek in zich van de migrant die zijn thuisland in ballingschap verliet. Zijn intussen overleden moeder zag hij voor het laatst op zijn 17de, zijn zus in 1996, een neef eindigde voor het vuurpeloton.

Dertig jaar na aankomst in Nederland is Ellian gearriveerd. Hij is hoogleraar in Leiden, en een intellectuele celebrity in Nederland. Hij behoort er tot het kransje dwarsdenkers dat scherp als de netels is over migratie en de islam. De rechtenfaculteit in Nederland is een notoir rechts bolwerk, dat met Paul Cliteur nog een bekende rechtse bal in de rangen heeft. De winnaar van de verkiezingen in Nederland, Thierry Baudet van het rechtspopulistische Forum voor Democratie, schreef zijn doctoraat rechten in 2012 bij Cliteur.

Ellian was destijds Baudets afdelingshoofd. Hij houdt wel meer politieke afstand dan Cliteur, algemeen gezien als een van de geestelijke vaders van Forum voor Democratie en een intimus van Baudet.

Eén kratje bier

Al bijna twintig jaar voert Ellian een kruistocht tegen de radicale islam. Lang voor de aanslagen op de Twin Towers het Westen in één klap uit zijn zalige onwetendheid haalden. En lang voor de bekendere islamcritici Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali in de jaren 2000 de knuppel helemaal in het hoenderhok gooiden. Later volgde nog een Nederlandse brandbrief over de multiculturele samenleving, ‘Het Land van aankomst’ van Paul Scheffer, een gewezen ideoloog bij de Nederlandse sociaal-democratische PVDA.

Eén kratje bier veranderde alles voor Ellian. ‘Na mijn aankomst in Nederland was ik helemaal niet bezig met de diverse samenleving, migratie en alle bijbehorende problemen. Ik woonde in een multiculturele buurt en leefde in peis en vree met mijn Marokkaanse buren. Tot mijn kind op een dag niet meer met dat van de buren mocht spelen. Toen mijn vrouw verhaal ging halen, zei de buurvrouw dat het niet meer mocht omdat ik een zondige man was. Bleek dat ze gezien had hoe ik een kratje bier de voordeur door sleepte. Dat was voor mij code rood. Ik herkende het fanatisme meteen, omdat ik het had meegemaakt in Iran. Mijn familieleden werden in Iran hun huis uit en de cel in gesleept, omdat ze betrapt waren met whiskey in de voorraadkast.’

Ellian zegt de moslims met zijn kritiek te willen redden. Niet alleen de burgers hier, maar ook de 1,5 miljard moslims wereldwijd. ‘Petrodollars uit het Midden-Oosten en Turks nationalisme, vermengd met fundamentalisme, hebben vergif de huiskamers in gepompt. Daardoor is het salafisme, de zuivere interpretatie van de islam uit de 7de eeuw, de dominante stroming in de godsdienst geworden. Terwijl het salafisme uit Saoedi-Arabië niets te maken heeft met de islam zoals die in Afrika en Azië eeuwen is beleden.’

De islam heeft een reformatie nodig, vindt hij. ‘De politieke islam, die gevaarlijk autoritair is, moet kapot. Moslims moeten dat snappen. Als mensen als ik of Ayaan geen kritiek blijven geven, wie dan wel? Het salafisme en de lange arm van buitenlandse mogendheden moeten we hier lamleggen en desnoods verbieden. Geef hun moskeeën geen geld meer, laat hun imams niet toe en pak aan wie buiten de lijntjes kleurt. Leg ze droog.’

‘Europa moet ook ophouden te doen alsof het machteloos staat. Kies voor brute machtspolitiek tegen landen als Saoedi-Arabië en Turkije. De geopolitiek zit via de satellietschotel en het internet in onze huiskamers, we moeten eindelijk reageren. Het is natuurlijk niet zo dat een doemscenario à la Iran bij ons morgen mogelijk is. Maar in sommige wijken is de radicale islam wel de baas. Ik heb gepraat met huilende vaders die alleen konden praten over hun machteloosheid om hun zonen uit de klauwen van de salafisten te redden. Er zijn mini-Irans.’

Gebrek aan respect

De verkiezingszege van Baudet veroorzaakte ophef in Nederland. ‘Een parfum van de jaren dertig’, klonk het her en der na een omstreden overwinningsspeech vol aangebrande retoriek. ‘Belachelijk’, zegt Ellian. ‘Elke vergelijking met de jaren dertig komt neer op het goedpraten van het criminele naziregime en een gebrek aan respect voor zijn miljoenen slachtoffers.’

‘De Weimarrepubliek ging in de jaren dertig ten onder omdat ze haar staatsmonopolie op geweld verloor. De nazi’s en de communisten trokken gewapend en amok makend door de straten. Hitler trok het laken naar zich toe omdat hij de garantie kon bieden dat met hem het geweld zou stoppen. Niet verkiezingen maar bruut geweld bracht Hitler aan de macht, waarna hij de democratie kon afschaffen. Ik denk echt niet dat in Nederland, of de rest van Europa, sprake is van dagelijkse straatterreur op massieve schaal.’