En plots valt de hemel weer op het hoofd van CD&V

Het zit CD&V niet mee. Antwerps kopstuk Kris Peeters zag zich opnieuw genoodzaakt een kandidaat van de CD&V-lijst te gooien, nadat die was opgepakt met 3 kilo heroïne.

Een goede maand voor de gemeenteraadsverkiezingen zitten Kris Peeters en CD&V plots weer in de hoek waar de klappen vallen. In het Arco-dossier lijkt Peeters nu toch zijn verlies te moeten pakken. En in Antwerpen heeft CD&V een kandidaat van de lijst moeten gooien, nadat de man is opgepakt met 3 kilo heroïne.

Partijvoorzitter Wouter Beke gaf gisteren toe dat de vergoeding voor de Arco-coöperanten niet meer voor oktober zal zijn, ook al was dat in het regeringsakkoord van afgelopen zomer overeengekomen. Beke wijst naar de top van Belfius, die de beursgang afhoudt, waardoor er ook geen geld is voor een vergoeding. De strategie van CD&V om de beursgang van Belfius te koppelen aan het Arco-dossier keert als een boemerang terug in het gezicht van de partij.

Heroïne

Alsof dat niet volstaat, liep Peeters in Antwerpen nog maar eens met zijn gezicht tegen de muur. Nadat Peeters zich al genoodzaakt had gezien de ultra-orthodoxe jood Aron Berger van zijn lijst te gooien, raakte bekend dat een CD&V-kandidaat is opgepakt voor drughandel.

De verdachte is Rediart Cankja (41), die op de 46ste plaats stond van de CD&V-lijst in Antwerpen en op de 10de plaats van de CD&V-districtslijst in Ekeren. Cankja en de Kosovaarse Shpresa S. zijn door de Franse politie tegengehouden op de grens van Frankrijk en Zwitserland, met 3 kilo heroïne in hun auto.

Dit komt uiteraard hard binnen. Kris Peeters CD&V-kopstuk Antwerpen

‘Dit komt uiteraard hard binnen’, zei Peeters in een eerste reactie. ‘We hebben gisteren heel wat programmapunten rond de war on drugs naar voren geschoven. Als dit klopt, spreekt het voor zich dat de man niet op de lijst kan staan.’

Even later kondigde partijvoorzitter Beke aan dat Cankja van de lijst wordt gegooid, nadat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) had bevestigd dat de man is aangehouden op verdenking van drughandel.

Beke vond dat CD&V niets te verwijten viel. ‘Onze mensen in Antwerpen hadden vertrouwen in iemand die vertaler-tolk is bij de politie. Dat lijkt me niet zo vreemd. Dan denk je toch niet meteen dat daar een drugtrafikant zit? Maar blijkbaar is daar iets anders aan de gang. Het was misschien zinvol geweest dat de politie haar werk had gedaan en had ingegrepen. Dan had hij nooit op de lijst gestaan’, zei Beke.

Die uitspraken bleken andermaal een boemerang, want de politie gebruikt een lijst met beëdigde toLken van het gerecht, dat onder de bevoegdheid van Geens valt.

'Ken uw stad'

Peeters ligt ook onder vuur omdat hij tijdens zijn campagne samen op de foto ging met Mehdia Govers, de zus van Omar Govers. Samen baten ze op het Kiel een pastabar uit, die recentelijk nog werd beschoten. Omar Govers is onlangs tot vijf jaar cel veroordeeld wegens drughandel. Dat bezoek aan de pastabar was dus niet zonder risico. Ook met zijn bezoek aan een verdachte viswinkel op de Turnhoutsebaan, die in handen zou zijn van de mocromaffia, begaf Peeters zich op gevaarlijk terrein.

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever wees er zondag in het VTM-debat tussen de Antwerpse lijsttrekkers nog op dat Peeters zou moeten weten dat die vishandels in handen zijn van de drugmaffia. ‘Ken uw stad’, klonk het. Peeters vindt die verwijten van De Wever ‘not done’. Volgens hem zijn de uitbaters van de viswinkels geschandaliseerd doordat ze zijn neergezet als dekmantels voor witwaspraktijken.

De Wevers woorden waren profetisch. Kris Peeters CD&V-lijsttrekker Antwerpen