Facebook verwijdert Belgische verkiezingspagina's

Het sociaal netwerk verwijderde enkele Facebook-pagina's, die betrokken waren in 'gecoördineerd niet-authentiek gedrag'.

Begin deze week circuleerden op Facebook enkele opmerkelijke pagina's, met daarop stevige taal gelinkt aan de lokale verkiezingen. Een daarvan was getiteld 'Wouter Van Besien is een schijnheilig paterke', een andere 'Bart De Wever opnieuw burgemeester'. Het is niet meteen duidelijk wie er achter de Facebook-pagina's schuilging.

De pagina's zijn nu offline. Dat is niet toevallig. Facebook verwijderde ze. 'We hebben enkele Facebook-pagina's verwijderd omdat ze betrokken waren in gecoördineerd niet-authentiek gedrag, bestuurd door nepaccounts', laat het sociaal netwerk weten aan De Tijd.

Of er nog meer pagina's betrokken zijn, is niet duidelijk. Beide pagina's adverteerden ook op het sociale netwerk. Volgens een tool, ontwikkeld door ProPublica, waren de boodschappen gericht op Vlamingen met interesse in politiek, van verschillende leeftijdsklassen.

Facebook zegt het gedrag 'zeer ernstig te nemen'. 'Het opschorten van niet-authentieke accounts is een van de manieren om de verkiezingen op ons platform te beschermen', klinkt het. Mogelijk zijn de pagina's op de radar gekomen, net omdat er heisa over ontstaan was. Facebook reageert vaak pas als elementen door gebruikers gerapporteerd zijn.

Schermvullende weergave