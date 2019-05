Federale coalitie vormen wordt zeer moeilijk

Doordat Vlaanderen rechts heeft gestemd en Wallonië eerder links, wordt de federale regeringsvorming zeer moeilijk. Centrumrechts noch centrumlinks heeft een meerderheid.

Schermvullende weergave De MR van premier Charles Michel houdt relatief stand. ©BELGA

Door de overwinning van het Vlaams Belang hebben de partijen van de regering-Michel slaag gekregen. De N-VA is de grootste verliezer en speelt 8 zetels kwijt, CD&V verliest er 7 en Open VLD 2. Alleen MR houdt relatief stand. Maar dat is onvoldoende om opnieuw een centrumrechtse regering te vormen. Zelfs met cdH erbij, die relatief standhield in Wallonië, geraakt centrumrechts niet aan een meerderheid.

Vlaanderen koos overwegend rechts en in Wallonië werd vooral links gestemd. In Vlaanderen ziet het ernaar uit dat de N-VA aan zet komt voor de vorming van een Vlaamse regering en in Wallonië zal dat wellicht de PS zijn als grootste partij. De kans is groot dat Vlaanderen afstevent op een centrumrechtse coalitie en Wallonië op een linkse coalitie. Het gevolg is dat het zeer moeilijk wordt om een federale regering te vormen.

Een centrumrechtse federale regering heeft geen meerderheid en een centrumlinkse regering van christendemocraten, groenen en socialisten evenmin. Ook een Olijfboomcoalitie van groenen, christendemocraten en liberalen haalt onvoldoende zetels om een coalitie te vormen.

Een mogelijkheid die zich aftekent is paars-groen. Maar dan moeten de Vlaamse liberalen met alleen maar linkse partijen in een regering gaan zitten. De kans is klein dat ze dat gaan doen.