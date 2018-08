Franse PS wil Paul Magnette als Europees lijsttrekker

De burgemeester van Charleroi, die internationaal bekend werd door zijn verzet tegen het CETA-handelsakkoord, sluit niets uit.

Na het zware verlies bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar speelt Olivier Faure, de voorzitter van de Franse PS, met een verrassend idee voor de samenstelling van de Europese lijst. Hij wil ook buitenlandse socialisten een plek op die lijst geven, schrijft de Franse krant Le Figaro.

De eerste plek is aangeboden aan de Belgische PS'er Paul Magnette, de burgemeester van Charleroi en voormalig Waals minister-president. ‘Magnette is geen onbekende in Frankrijk. Met zijn verzet tegen CETA, het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada, raakte hij internationaal bekend', verklaart Hendrik Vos, hoogleraar aan de Universiteit Gent en Europakenner, de zet.

Magnette bevestigt het nieuws in Le Soir. ‘Ik heb inderdaad een voorstel gekregen en moet toegeven dat ik enigszins verbaasd ben, want ze bieden mij niet minder dan de eerste plaats aan op hun Europese lijst.' Of hij daarop zal ingaan, is nog niet duidelijk. ‘Ik ben gevleid. Maar op dit moment concentreer ik me 100 procent op de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heb ik hen gezegd. Daarna? Ik zal dat natuurlijk met de partij bespreken. Ik wil kandidaat zijn waar dat het nuttigst is.'

Goudhaantje

De vraag is evenwel of PS-partijvoorzitter Elio Di Rupo zijn electorale goudhaantje zal laten gaan. Want dat zou betekenen dat Magnette bij de Europese verkiezingen in 2019 geen stemmen kan opleveren voor de Belgische PS. ‘Je kan maar in één land opkomen. Als Magnette voor Frankrijk kiest, kan hij niet op een lijst staan in België', zegt Vos.

Dat een Belgische politicus op de lijst van een buitenlandse partij staat bij de Europese verkiezingen, zou uitzonderlijk zijn. Al zou het geen alleenstaand geval zijn. De Nederlander Derk-Jan Eppink werd op de lijst van Jean-Marie Dedecker verkozen als Europees Parlementslid. Vos haalt ook het voorbeeld aan van Daniël Cohn-Bendit. De Frans-Duitse politicus werd eerst verkozen voor de Duitse groenen en was later lijsttrekker voor de Franse groenen.