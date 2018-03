Gerechtelijk onderzoek naar Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws

Tom Meeuws zou in zijn vorige functie als directeur van De Lijn in Antwerpen geknoeid hebben met facturen.

Meeuws zou in zijn vorige job als directeur bij De Lijn in Antwerpen geknoeid hebben met facturen. De openbaarvervoersmaatschappij deed op 7 februari zelf aangifte van de zaak, waarop het parket een onderzoek heeft geopend.

Tom Meeuws kwam al eerder in opspraak voor de heisa met facturen bij De Lijn. Het Antwerpse sp.a-kopstuk keurde als directeur bij De Lijn in Antwerpen een factuur van 664.000 euro van cultuurhuis De Roma goed, voor de organisatie van het openingsfeest voor de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro.

Nieuwe elementen

Het parket opende in februari al een onderzoek naar de zaak. Dat gebeurde na aangifte van De Lijn, bevestigt de woordvoerder van de openbaarvervoersmaatschappij Tom Van de Vreken aan VTM Nieuws. 'In zijn uitspraken die hij eerder dit jaar aan de pers deed, zijn nieuwe elementen naar boven gekomen. En we zijn verplicht om die te laten onderzoeken.'