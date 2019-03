Groen: 'Klimaatspijbelaars in regering zijn niet beter dan klimaatontkenners'

Groen hield zaterdag in Brussel haar eerste campagnedag in aanloop naar de verkiezingen in mei. Zo'n duizend leden kregen er workshops over campagnevoeren en maakten kennis met het Plan A, van de partij, 'want er is geen planeet B'. Voorzitster Meyrem Almaci riep de andere partijen op met een berekend klimaatplan te komen. 'Wat is jullie alternatief?', vroeg ze. 'Politici die denken dat alles vanzelf goed komt, vergissen zich. Als we niets veranderen, zal de uitstoot tegen 2035 niet dalen, maar stijgen. De klimaatspijbelaars zitten in de regeringen en zijn niet beter dan klimaatontkenners.'