Groen belooft de kiezer meer geluk

De groenen zullen in meer steden en gemeenten opkomen dan ooit voordien en bovendien steeds vaker op eigen benen, dus niet in kartel. Volgens Almaci moeten Vlaanderen en Brussel zich klaar houden voor een groene golf. ‘Wij gaan het best mogelijke resultaat neerzetten in de geschiedenis van deze partij. Dat is de ambitie’, aldus Almaci tijdens hun campagnemeeting in Gent.