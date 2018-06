Hoe CD&V de mist inging met 10.000 Indiase likes

Meer dan 10.000 Indiërs vinden de Facebook-pagina van CD&V leuk. Kocht de partij de likes? 'Nee, dit is gewoon een beginnersfout.'

Het weekblad Knack onthulde woensdagochtend dat de Facebook-pagina van de Vlaamse christendemocraten wereldwijd fans heeft, zelfs in India. Van de 36.000 CD&V-fans komen er 10.000 uit India.

Knack gebruikte fblikecheck.com, een tool waarmee je de statistieken van Facebook-pagina's kan bekijken. Meteen rees de vraag of de partij likes gekocht had. India is bekend voor zijn 'click farms', waar de cijfers van pagina's op sociale media geboost worden.

Advertentietool

Of dat zo is, valt amper te achterhalen. De partij ontkent in alle toonaarden en gaat meteen door het stof. Ze claimt stevig in de mist te zijn gegaan bij het gebruik van de Facebook-advertentietool, waarmee berichten kunnen worden gepromoot.

Die tool laat toe advertenties heel gericht aan bepaalde groepen Facebook-gebruikers te laten zien. Het is de kern van het businessmodel van het sociaal netwerk. Je geeft als gebruiker je persoonsgegevens aan Facebook en Facebook stelt die ter beschikking van adverteerders.

Filters

Er zijn twee soorten filters die een adverteerder kan instellen: geografische en thematische. Wie Belgische voetballiefhebbers wil bereiken, kiest eerst voor België als geografische filter en selecteert dan gebruikers die 'voetbal' bij hun interesses hebben staan of soortgelijke fanpagina's leuk vinden.

Daar is het bij CD&V misgegaan, stelt communicatiedirecteur Tom Schiettecat. 'Dit is een beginnersfout', erkent hij. De partij lanceerde twee Engelstalige berichten, met standpunten van vicepremier Kris Peeters over de diamantsector en de haven, naar mensen met interesse in die thema's.

Niet specifiek genoeg

Maar de geografische filter was niet specifiek genoeg, erkent Schiettecat. Daardoor waren de berichten vooral populair in India. Al blijft het opmerkelijk dat zo veel Indiërs niet alleen de berichten leuk vonden, maar ook de pagina.