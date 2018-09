Jambon tegen islamschool in Genk

'Dit gaat de verkeerde kant op. We moeten kijken hoe we dit kunnen verhinderen', zo maakte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in De Ochtend op Radio 1 duidelijk dat hij tegen de Islamitische school is die er in Genk zou komen.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir, De Genkse lijsttrekker voor de N-VA, bracht de bal aan het rollen. 'Mijn reactie op de opening van een islamschool in Genk. Dit is slecht nieuws', zo tweette ze haar Facebookpost over de plannen van de Turks-islamitische vereniging Milli Görüs om een islamitische middelbare school te openen in Genk.

'Dat is slecht nieuws', aldus Demir. 'In de eerste plaats voor de kinderen in de toekomstige 'Milli Görüs' school terecht zullen komen. Voor de gelijkheid tussen man en vrouw, die voor deze kinderen alleen nog op papier zal bestaan. Voor de schoolachterstand die je bekampt met meer lessen 'Nederlands' in plaats van meer lessen 'islam'. Maar ook voor het samenleven in onze stad, dat nog verder afglijdt naar totale segregatie.'

Onze stad is al decennia een paradijs voor extreem islamitische bewegingen. Zuhal Demir Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Ze haalde beenhard uit naar de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). 'Onze stad is al decennia een paradijs voor extreem islamitische bewegingen (...) Turkse fascistische organisaties worden hier zwaar gesubsidieerd, haatpredikers doen hun ding op het stadhuis, de meest conservatieve krachten, recht van de moskee, worden uitgenodigd om de CD&V kieslijsten te versterken', aldus Demir.

Staatsveiligheid

Ze vroeg prompt dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de zaak onder de loep zou nemen. 'Ik heb collega Jambon gevraagd om onderzoek te doen naar de aankopende vzw's. Waar komt het geld vandaan? Wie wilt invloed kopen in Genk? Ik weiger me neer te leggen bij een school die kleutermeisjes sluiert en islamisme promoot', tweette ze.

Al snel liet Jambon weten hij de Staatsveiligheid de zaak zal uitvlooien.

Waarop Wim Dries in Terzake terugsloeg. Volgens Dries vroeg hij al anderhalve maand geleden een onderzoek naar de organisatie achter de islamschool, maar schoot de minister pas in actie na de vraag van partijgenoot Demir. 'Zijn vragen van burgemeesters voor u als minister niet belangrijk?', sneerde Dries. Bovendien is er vrijheid van onderwijs, merkte de burgemeester van Genks fijntjes op.

Bijkomend onderzoek

Jambon tweette dat hijzelf en zijn collega van Justitie Koen Geens (CD&V) anderhalve maand geleden de Staatsveiligheid al hebben bevraagd. 'Resultaten zijn overgemaakt. Maar dat was voor de aankoopprocedure. Wat ik vandaag vraag, is bijkomend onderzoek na de verkoop, specifiek rond de financiële structuren'.

Zuhal Demir verweet daarop dat burgemeester Dries niet de volle waarheid had gesproken. 'Er is een woord voor wat burgemeester Dries doet. Ik ga het niet gebruiken', tweette ze.

In een Facebookpost haalde ze nog eens fel uit. 'In het rapport dat u kreeg, zaten ongetwijfeld duidelijke alarmsignalen over welk vlees u in de kuip had. U heeft gekozen om daar niks mee te doen. U kende 'Millis Görüs' donders goed.'

In De Ochtend duwde Jambon het gaspedaal nog wat meer in. 'Ik ben daar absoluut tegen', zei hij over de plannen voor een islamitische school in Genk.

Aparte islamitische scholen oprichten waar Arabisch en Turks gegeven wordt. Dit staat toch haaks op ons integratiemodel? Jan Jambon Minister van Binnenlandse Zaken

'Genk is het toonbeeld van een integratiemodel. En wat gaan we nu doen? Aparte islamitische scholen oprichten waar Arabisch en Turks gegeven wordt. Dit staat toch haaks op ons integratiemodel? Is dit de weg die we met onze maatschappij in willen? Ik nodig de burgemeester van Genk uit om met de minister van Onderwijs te kijken hoe we dit kunnen verhinderen. Want dit gaat de verkeerde kant op'.

Vrijheid van onderwijs

Jambon erkende wel dat er vrijheid van onderwijs is, zoals Dries al opmerkte. 'Maar we moeten bekijken binnen het wettelijk kader wat mogelijk is', aldus de minister.

Door de vrijheid van onderwijs lijkt er weinig te kunnen worden ondernomen, zolang de school de eindtermen haalt. 'Milli Görüs' is ook niet aan haar proefstuk toe, ze hebben al islamitische scholen in Charleroi en Schaarbeek.

Een islamitische school is dus een school waarbij de leerplannen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs worden gevolgd, waar de lessen in het Nederlands worden gegeven en waar de leerkrachten allemaal in het bezit van Belgische diploma's en aan de noodzakelijke criteria voldoen om les te geven.

De Islamitische Federatie van België (BIF), de organisatie achter het project in Genk, wees er in een persbericht dan ook op dat iedereen in België een school mag starten, als die voldoet aan de regels van de minister van Onderwijs.

'Een islamitische school is dus een school waarbij de leerplannen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs worden gevolgd, waar de lessen in het Nederlands worden gegeven en waar de leerkrachten allemaal in het bezit van Belgische diploma's en aan de noodzakelijke criteria voldoen om les te geven', klinkt het.