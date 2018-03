Jinnih Beels trekt sp.a-lijst in Antwerpen

De sp.a zet Jinnih Beels in als nummer één voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Ze vervangt Tom Meeuws, die de prijs betaalt voor een reeks schandalen waarin hij werd genoemd.

Aan de lijstvorming in Antwerpen is een hele saga voorafgegaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sp.a Tom Meeuws als belangrijkste man in Antwerpen zou uitspelen, in kartel met Groen. Maar na een reeks schandalen waarin Meeuws werd genoemd, barstte het kartel Samen en koos de sp.a ervoor Meeuws de lijst niet langer te laten trekken.

In de plaats zet ze Jinnih Beels in als kopvrouw. Beels koos na het uiteenspatten van het kartel voor de sp.a. De gewezen politiecommissaris gaat de strijd aan met de andere kopstukken in Antwerpen Bart De Wever (N-VA), Kris Peeters (CD&V), Wouter Van Besien (Groen) en Philippe De Backer (Open VLD). Beels blijft wel onafhankelijke, ze heeft altijd geweigerd om een lidkaart van de sp.a te kopen.

Meeuws krijgt de tweede plaats op de lijst en Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache duwt de lijst.

Politie

Beels was het witte konijn van Samen, maar is geen onbekende voor de Antwerpenaren. In 2003 ging ze als eerste vrouwelijke politiecommissaris van vreemde origine aan de slag bij de lokale politie in Antwerpen. Vijf jaar later werd ze het hoofd van de cel diversiteit. Dat zou ze blijven tot 2015, toen ze na strubbelingen met korpschef Serge Muyters werd weggepromoveerd.