Kandidaat lokale verkiezingen spendeert minder dan 300 euro aan campagne

Dat is nog geen vijfde van het bedrag dat een kandidaat mag uitgeven, blijkt uit onderzoek van de KU Leuven.

Op 1 juli start de sperperiode voor de lokale verkiezingen van 14 oktober. In die periode moeten de politieke partijen en de kandidaten zich houden aan maximumbedragen voor hun verkiezingsuitgaven, die wettelijk zijn vastgelegd.

Dat geeft in de praktijk zelden problemen, blijkt uit onderzoek van de politicologen Jef Smulders en Bart Maddens voor het economisch onderzoekscentrum VIVES aan de KU Leuven . Ze analyseerden een dataset van 3.545 kandidaten en 162 lijsten bij de lokale verkiezingen van 2012 in het arrondissement Leuven.

Kandidaten die op de lijsten staan om ze te vullen, maar die geen enkele kans maken om verkozen te worden, steken geen geld in hun campagne.

En wat bleek? Gemiddeld geven kandidaten slechts 297,12 euro uit aan de campagne, wat slechts 16,7 procent van het toegelaten maximumbedrag is. Bovendien blijkt bijna de helft van de kandidaten, 43,3 procent, helemaal niets uit te geven . Kandidaten die op de lijsten staan om ze te vullen, maar die geen enkele kans maken om verkozen te worden, steken geen geld in hun campagne.

Lokale afdelingen

Lokale verkiezingen kosten de lokale afdelingen van de politieke partijen gemiddeld 14.851,14 euro, wat opnieuw slechts 27,5 procent van het toegelaten maximumbedrag is. Dat komt overeen met een gemiddelde van 0,96 euro per inwoner per gemeente.