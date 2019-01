Kherbache en Gennez trekken sp.a-lijsten in Antwerpen

Yasmine Kherbache en Caroline Gennez zullen de lijsten trekken voor sp.a in Antwerpen. Sp.a is daarmee de eerste partij die lijsttrekkers voor alle provincies heeft gekozen.

Kherbache verlaat het Vlaams niveau om de federale lijst te trekken. Ze raakte als lijstduwer op eigen kracht in de Antwerpse gemeenteraad verkozen, maar paste voor een schepenmandaat omdat ze graag nationaal actief blijft. Voor de Vlaamse lijst is de Mechelse ex-voorzitster Caroline Gennez opnieuw aan zet.

Jinnih Beels heeft dan weer haar nationale ambities opgeborgen nu ze schepen is geworden in Antwerpen. Zij duwt wel de Vlaamse lijst. De federale lijstduwer is nog niet bekend.