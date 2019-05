Klimaatspijbelaars willen nog laatste keer pieken

De klimaatspijbelaars van Youth for Climate en de andere klimaatbetogers van onder meer Students for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Workers for Climate of Teachers for Climate houden vrijdag hun twintigste en laatste klimaatmars voor de verkiezingen. De betoging maakt deel uit van de tweede Global strike for Climate, of wereldwijde klimaatstaking in 1.400 steden in 110 landen.