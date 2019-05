Koning ontvangt dinsdag voorzitters Ecolo en Groen

Maandag gingen N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Elio Di Rupo al langs op het paleis. Het is nog niet duidelijk of de voorzitter van het Vlaams Belang ook wordt uitgenodigd.

Vlaanderen

In de kantoren van het voorzitterschap van het Vlaams Parlement begint Bart De Wever dinsdagnamiddag met de eerste gesprekken die moeten leiden tot een Vlaamse regering. Hij ontvangt alle partijen, van klein naar groot. De Wever ziet om 15 uur PVDA-voorzitter Peter Mertens, een uur later Groen-voorzitster Meyrem Almaci en daarna sp.a-voorzitter John Crombez.

PS

In Franstalig België knoopt de PS woensdag de gesprekken aan. Partijvoorzitter Elio Di Rupo ziet dan in Namen de MR, die in het Waals Gewest de tweede partij is. Later woensdag wordt ook Ecolo verwacht.