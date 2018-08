Leopold Lippens: Ik wil wel burgemeester blijven: 104 lijkt me een mooie leeftijd om te stoppen.'

Deze week was heel wat te doen rond het proefeiland voor de kust van Knokke-Heist. Graaf Leopold Lippens (76), burgemeester sinds 1979, verzet zich er fel tegen.

In de Weekend-rubriek De Balans maakt Lippens zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn drie kinderen zijn mijn grootste rijkdom. Als ik elders familieruzies zie, help ik altijd oplossingen te zoeken. Dat ik in een mooie omgeving woon, maakt me ook zeer gelukkig. Ik ben gehecht aan Knokke-Heist, het Zwin en ons hinterland - Brugge, Oostkerke, Damme...’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Het grootste cadeau kreeg ik van mijn ouders: de gave van verwondering. Ik zie dingen die veel anderen niet zien, zoals de schoonheid van een roodborstje, een ooievaar bij zonsondergang en allerlei soorten vlinders. Een broer hebben zoals Maurice is een geluk en een eer. Hij heeft veel betekend voor België. Ik had ook altijd formidabele schepenen en medewerkers, die het Knokke-Heist van vandaag mee mogelijk maakten.’

In wie hebt u zelf geïnvesteerd?

‘Het was een groot plezier om al die jaren voor de Compagnie du Zoute en de gemeente te werken. Ook voor tweedeverblijvers en toeristen. Het doel was altijd: een hoge levenskwaliteit bieden. Vandaag zijn mensen heel gestrest. Hier hebben ze alle voordelen van een stad en niet de nadelen. En het gevoel van vakantie in eigen land. Ik heb ook altijd veel tijd genomen om met de kinderen bezig te zijn en te reizen.’

Wanneer bent u het meest gegroeid?

‘Toen ik in de jaren zestig voor de schoonbroer van Bob Kennedy bij The Great Lakes Carbon Corporation werkte. Ik heb toen in een tiental staten geleefd. In Idaho werkte ik op een ranch van een half miljoen hectare. Ik zag hoe de Amerikaanse maatschappij al enorm veranderde, terwijl België nog herstelde van de oorlog. Van een dwaze jongeman werd ik er iemand met een maatschappijvisie.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ik ga fysiek noch mentaal in het rood en sta nergens in het krijt. Ik ben zo niet gemaakt. Ik sta op mijn vrijheid om geen lid te zijn van een politieke partij. Ik hoef voor niemand te knikken.’

Wie zijn uw raadgevers in het leven?

‘Ik heb veel relaties, en een paar vrienden met wie ik echte problemen bespreek.’

Wie zijn uw concurrenten?

‘Mensen die beter kunnen golfen dan ik.’

Staat er winst op uw balans?

‘Het meest trots ben ik op het feit dat ik een gelukkige mens ben met drie kinderen. Families zoals de onze hebben een periode invloed gehad. Die zal nog even bestaan, maar het leven verandert. Mijn kinderen doen niet aan politiek. Mijn zoon is fotograaf, mijn dochter legt tuinen aan, mijn andere dochter werkt voor Microsoft in Parijs. Dat is meer dan goed genoeg. We hoeven geen politici te kweken van vader op zoon. Van de nationale politiek begrijp ik trouwens niets meer. Om de kluts niet helemaal kwijt te raken lees ik De Tijd.’

Wat wilt u zeker nog doen of realiseren?