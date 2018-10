Lode Vereeck wordt over drie jaar schepen

Lode Vereeck (Open VLD) wordt over drie jaar schepen van Financiën en Economie in Diepenbeek.

Een week voor de verkiezingen was heel wat te doen rond de persoon van Lode Vereeck. Toen raakte bekend dat het Limburgs parket een onderzoek had geopend naar Vereeck over mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. Daarop vroeg Open VLD Vereeck om zich bescheiden op te stellen in de campagne.