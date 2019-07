MR schiet klaproosnota van Waalse formateurs af

CdH

De PS en Ecolo moeten nu hopen op steun van het cdH. PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw vond dat de klaproosnota 'op maat gemaakt' was van die partij, maar cdH-voorzitter Maxime Prévot kondigde vlak na de verkiezingen al aan dat de humanisten in geen enkele regering willen stappen.

Uittredend Waals minister-president Willy Borsus (MR) legde enkele voorwaarden op tafel. Hij benadrukte het belang van besparingen, 'zeker in de Federatie Wallonië-Brussel'. Besparingsmaatregelen en rationalisering zullen nodig zijn 'om nieuwe belastingen te vermijden en de middenklasse te verdedigen', zegt Borsus. 'We moeten de koopkracht van zij die werken, willen werken of gewerkt hebben blijven verhogen, terwijl we de solidariteit bewaren.'