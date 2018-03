Marc Van Peel (CD&V) verlaat politiek

De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) komt niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

De 68-jarige Van Peel zet na deze legislatuur een punt achter zijn carrière. 'Volgend jaar word ik 70 en ik denk dat het beter is om de partij op een andere manier te steunen', zei Van Peel op een persconferentie

Van Peel kan terugblikken op een rijke politieke carrière. Hij zit sinds 1989 onafgebroken in de Antwerpse gemeenteraad, waarvan heel wat jaren als schepen.

In 1987 werd hij voor het eerst verkozen in de Kamer, waarna hij ook nog in het Vlaams Parlement en de Senaat zat. Tussen 1996 en 1999 was hij zelfs partijvoorzitter. Hij veroverde een plekje in de geschiedenisboekjes door het bijbelcitaat 'Gij zult het geknakte riet niet breken' te gebruiken. In het verkiezingsjaar 1999 maakte Van Peel zich op de CVP-nieuwjaarsreceptie vrolijk over de liberalen van Guy Verhofstadt, die van geen hout pijlen wisten maken. Tot de dioxinecrisis losbarstte en Verhofstadt samen met de socialisten de CVP van de macht verdreef.

Nu eindigt ook het Antwerpse hoofdstuk voor Van Peel. En dat levert hem bloemetjes op van lijsttrekker Kris Peeters.

Meteen kondigde CD&V aan dat er vijf 'straffe jongeren' op de Antwerpse lijst zullen staan. De 29-jarige Sam Voeten, woordvoerder van de CD&V-Kamerfractie, staat op de vierde plaats. De 26-jarige fiscaal juriste Zola Djorbayar krijgt de zesde plaats. De 29-jarige projectmedewerker en dj Soufiane Amrani krijgt de zevende plaats. De 27-jarige tax consultant Helena Caluwé, de dochter van Ludwig Caluwé, krijgt de tiende plaats. Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer volgt Van Peel op als lijstduwer.

Peeters trekt de lijst, op de tweede plaats staat Caroline Bastiaens, ex-kabinetschef van Van Peel. En op drie staat oudgediende Nahima Lanjri, die al jaren in de Kamer zit.

Uitgedoofd

Van Peel zal 18 jaar onafgebroken schepen geweest zijn in Antwerpen, maar hij is nooit een echt stemmenkanon geweest. Bij de verkiezingen in 2012 duwde hij de stadslijst van sp.a en CD&V en haalde hij 3.500 stemmen.

Kwatongen bij CD&V zeggen dat Van Peel vooral oog had voor zijn eigen carrière en minder voor het belang van de partij. CD&V is in 't Stad bijna helemaal uitgedoofd. Zonder Peeters, die van Puurs naar Antwerpen verhuisde, zou de partij hooguit twee zitjes in de gemeenteraad halen.

De partij had nood aan vers bloed om in 't Stad niet helemaal van de kaart te worden geveegd. In de entourage van Bart De Wever werd smalend gesproken van de 'kindsoldaten' die CD&V in de Antwerpse kiesstrijd wil werpen.