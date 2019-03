Mercedes Van Volcem moet op Open VLD-lijst wijken voor bouwonderneemster

'Elke minuut vrije tijd heb ik in de uitbouw van de partij gestopt. Mijn kinderen hebben zelden lekker gegeten.' Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem pikt het niet dat ze op een Open VLD-lijst moet wijken voor Kathleen Verhelst van het bouwmaterialenbedrijf Verhelst.

Van Volcem vraagt haar partijleden de voorgestelde kieslijst af te keuren. Het Vlaams Parlementslid, schepen in Brugge, is bijzonder boos dat niet zij maar een nieuwkomer uit het bedrijfsleven de tweede plaats krijgt op de West-Vlaamse Kamerlijst. 'Ik ben ontgoocheld dat mijn partij zo met mensen omgaat. Men praat altijd over sterke vrouwen, maar in West-Vlaanderen koos men geen vrouwelijke lijsttrekker en de sterkste kandidate met inzet en ervaring wordt opzijgeschoven.'

Van Volcem kreeg van haar partij de lijstduwersplaats aangeboden. Maar dat voorstel legt ze naast zich neer. 'Ik heb me van mijn 29 jaar tot 47 jaar hard ingezet voor de partij. Ik heb nooit opgegeven', stelt ze in een persbericht.

'Toen ik voor de eerste keer meedeed op de twaalfde plaats was ik zwanger van mijn dochter. Mijn kinderen hebben altijd een zeer uithuizige mama gehad en hebben zelden lekker gegeten. Elke minuut vrije tijd heb ik in de uitbouw van de partij gestoken.' Ze verwijst ook naar haar gelukte poging om Ann Soete bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar van de N-VA terug naar Open VLD te halen.

Bart Tommelein vervangen

'Ik had gehoopt Bart Tommelein als minister tijdelijk te kunnen vervangen en lijsttrekker te worden in mijn provincie West-Vlaanderen. Als parlementslid behaalde ik bij de provinciale verkiezingen als lijstduwer meer stemmen dan Bart Tommelein, Vincent Van Quickenborne, Emmily Talpe, Sabine Battheu en Francesco Vanderjeugd. In 2014 haalde ik 17.219 stemmen, het meeste van alle Vlaamse vrouwelijke parlementsleden en meer dan huidig minister Lydia Peeters.'