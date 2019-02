Milquet trekt Brusselse Kamerlijst cdH

De Franstalige centrumpartij cdH plaatst Joëlle Milquet op de eerste plaats voor de Kamerverkiezingen in Brussel.

Milquet moet bij cdH de Brusselse meubelen helpen redden. De centrumpartij scoort in de hoofdstad erg zwak in de peilingen, onder meer omdat de partij haar blik de voorbije jaren meer heeft gefocust op Wallonië.

Milquet blijft in Brussel populair, maar cdH neemt wel een risico omdat er nog een onderzoek loopt naar mogelijke belangenvermenging in hoofde van de politica. Die zaak leidde in 2016 tot een tijdelijk vertrek uit de politiek.