Milquet trekt Kamerlijst cdH in Brussel dan toch niet

CdH-boegbeeld Joëlle Milquet moest haar partij in Brussel redden, maar ze heeft nu beslist om dan toch niet de Kamerlijst te gaan trekken in Brussel.

Joëlle Milquet had eind februari zelf nog aangekondigd dat ze de cdH-lijst in Brussel zou trekken. CdH-voorzitter Maxime Prévot had haar toen nog een echte leider voor Brussel genoemd. Maar 'na er diep over na te denken' bedankt het cdH-boegbeeld nu voor de eer, meldt de Franstalige krant Le Soir.

In de plaats van lijsttrekker te worden, zal ze de Europese Commissie gaan adviseren over hoe die moet omgaan met de slachtoffers van terreuraanvallen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker benoemde haar eerder al tot speciaal adviseur, met het oog op de uitbetaling van schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven. Aan die Europese carrière wil ze verder timmeren.

Voor het cdH is het een serieuze tegenvaller, want Milquet moest de partij redden in Brussel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kon het cdH met Pierre Kompany, de vader van Rode Duivel Vincent Kompany, nog wel de burgemeesterssjerp in Ganshoren binnenhalen, maar in de peilingen flirt de partij met de kiesdrempel.