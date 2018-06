N-VA blijft grootste, maar boert achteruit

In een nieuwe peiling verliest N-VA zes procentpunt tegenover de verkiezingsuitslag van 2014. Groen wipt over sp.a en wordt de vierde grootste partij.

Als we nu naar de stembus moesten, ziet het Vlaamse partijlandschap er beduidend anders uit dan bij de stembusslag in 2014. Dat leert 'De Grote Peiling' van VTM Nieuws, HLN, RTL TVI en Le Soir.

Schermvullende weergave De Grote Peiling.

N-VA blijft de grootste partij, maar moet inleveren, zowel tegenover de vorige peiling in maart (-4,8 procentpunt) als de uitslag in 2014 (-6 procentpunt). Dat verlies overstijgt de foutenmarge van drie procent. CD&V volgt als tweede partij en weet de kaap van 15 procent te ronden (15,3 procent). Dat is wel 3,6 procentpunt minder dan in 2014. Open VLD sluit het podium, eveneens met een zwakker resultaat dan in 2014 (13,9 procent; -1,5 procentpunt).

De drie partijen, die zowel in de Vlaamse als de federale regering aan de macht zijn, moeten zo gezamenlijk inleveren. De enige Franstalige regeringspartner, MR, zakt ook weg in Wallonië. Het blijft daar de tweede partij na de PS, maar moet een verlies slikken van meer dan vijf procentpunt, tot 20 procent.

Groen springt over sp.a en voert nu de Vlaamse oppositie aan. De partij van voorzitter Meyrem Almaci klokt af op 12,4 procent, collega John Crombez moet zich tevreden stellen met 11,7 procent. De groenen doen flink beter dan in 2014 (+3,9 procentpunt). Vlaams Belang blijft net onder de 10 procent, PVDA haalt in Vlaanderen de kiesdrempel (6,2 procent).