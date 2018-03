N-VA blijft los op kop rijden in peiling

De N-VA verliest na 3,5 jaar regeren amper aan electorale slagkracht. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM.

Mochten er vandaag verkiezingen zijn, dan zou de N-VA afkloppen op 31,3 procent van de stemmen. Dat is iets minder goed dan bij de vorige Vlaamse en federale verkiezingen in 2014, maar wel beter dan bij de vorige peiling begin december. De partij blijft de onaantastbare politieke marktleider, ongeacht de foutenmarge, wat na 3,5 jaar regeren en grote strubbelingen in de federale coalitie van premier Charles Michel (MR) een opvallende conclusie is.

De N-VA blijft ruim dubbel zo groot als dichtste achtervolger CD&V. Die haalt 15,1 procent, flink onder het resultaat van de verkiezingen en licht beter dan bij de vorige peiling, maar al bij al blijft het een tegenvallende score voor de Vlaamse christendemocraten. CD&V voert de kop aan van een peloton dat op verre achterstand van N-VA plafonneert.

Sp.a krabbelt overeind

Bij de achtervolgers zet de sp.a een sprint in. De socialisten wippen naar de derde plaats met 13 procent, wat bijna drie procentpunten beter is tegenover de peiling in december. De Antwerpse heisa rond zijn lokale kopman Tom Meeuws en de kartelbreuk met Groen die daaruit volgde, lijkt de partij niet veel te deren. Er is zelfs sprake van een nieuw elan voor de sp.a, die de jongste weken in de aanloop naar een congres volgend weekend een offensief voerde rond ‘nieuw socialisme’, oplossingen voor de sociale welvaartsstaat in de 21ste eeuw.

31,3% De N-VA haalt in de peiling met 31,3 procent het dubbele van eerste achtervolger CD&V.