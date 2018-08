N-VA denkt aan Puigdemont als Europees lijstduwer

Dat meldt Het Laatste Nieuws donderdag. Volgens de krant willen enkele partijtoppers de Catalaanse separatist graag op hun lijst uitspelen voor de Europese verkiezingen. 'Vanop een eigen lijst in België maakt hij nauwelijks kans om verkozen te geraken. Maar op onze lijst verdient hij gemakkelijk een eigen zetel vanop een lijstduwersplaats', zegt een hoge bron.

Het uitspelen van de Catalaanse separatist geeft de N-VA vooral de kans om haar onafhankelijkheidsstreven in de verf te zetten, schrijft de krant. Bovendien kan het de N-VA en Puigdemont een communicatiestunt opleveren. In het bijzonder als Madrid fors zou reageren.

De beslissing is intern dan wel nog niet afgeklopt, de N-VA heeft wel al bij de Catalaan en zijn entourage gepolst of er interesse is, klinkt het. Naar verluidt kwam er nog geen duidelijk antwoord, maar ook zij zien voordelen. Als Puigdemont wordt verkozen, geniet hij parlementaire onschendbaarheid.