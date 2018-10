N-VA weigert coalitie met Forza Ninove

N-VA-Ninove stapt niet in een coalitie met Forza Ninove en kiest voor de oppositie.

Dat meldt de lokale afdeling van de N-VA.

Een omstreden post van Forza-lijsttrekker Guy D'haeseleer op Facebook had nationaal voorzitter Bart De Wever al doen afhaken. De kansen op een coalitie zijn gedaald tot 'sub zero', verklaarde hij maandagavond.

'Vroeg op om de chocomousse te maken voor ons breugelfestijn', had D'haeseleer op Facebook bij een foto van zwarte kinderen geschreven. N-VA-voorzitter De Wever noemde dat op de VRT 'walgelijk'.

D'haeseleer, die in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang zetelt, wil de eerste extreemrechtse burgemeester worden van Vlaanderen, nadat Forza Ninove als veruit de grootste partij van Ninove uit de verkiezingen kwam.

De partij haalde 15 van de 33 zetels. Dat betekent dat D'haeseleer met een coalitie met de N-VA, die twee zetels haalde, een meerderheid had kunnen vormen. Dat gaat nu niet door.

Onbestuurbaar

De vraag is nu of Ninove onbestuurbaar wordt. Een alternatieve meerderheid is er immers niet.

De N-VA geeft aan dat ze in Ninove niet wil deelnemen aan het bestuur. Open VLD haalde negen zetels en Samen (met CD&V, Groen en sp.a) zeven zetels. Die twee partijen hebben samen dus geen meerderheid (slechts 16 op de 33 zetels). De N-VA is nodig om een monstercoalitie tegen Forza Ninove te kunnen vormen.

'Onze mandatarissen zullen, vanuit de oppositie, dossier per dossier beoordelen en die steunen indien dat het algemeen belang van de stad dient', klinkt het in een persbericht van N-VA-Ninove.

N-VA verloor drie zetels in Ninove. 'De kiezer heeft er overduidelijk voor gekozen een andere partij het initiatiefrecht toe te spelen. Na intern overleg en aftoetsen met de nationale partijleiding is het bestuur tot de conclusie gekomen niet in te gaan op de uitnodiging van Forza Ninove', zegt de partij.

'De kiezer ziet N-VA duidelijk niet als geschikte partij om de problemen die Ninove wel degelijk kent, op te lossen', klinkt het nog. 'Deze impasse die is veroorzaakt door de huidige meerderheid, kan beter worden opgelost door partijen die hiervoor een duidelijk mandaat hebben gekregen en een comfortabele meerderheid op de been kunnen brengen.'

Handtekeningen

Open Vld, sp.a-Groen en CD&V vormen de aftredende coalitie. Is een minderheidsbestuur mogelijk? Huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) legt de bal in het kamp van D'haeseleer. 'Wij zij niet de initiatiefnemers. Ik weet niet of hij in staat is om een minderheidsbestuur op de been te brengen. Wij gaan nooit met hem in zee gaan', zegt ze. 'Het is aan hem.'