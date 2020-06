Nieuw rondje steun voor bedrijven, catering en giften

De maatregelen focussen op steun aan bedrijven die getroffen werden tijdens de coronacrisis, via een uitbreiding van de speciale tax shelter en een investeringsaftrek van 25 procent voor investeringen tot eind dit jaar. De kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en catering worden nu voor honderd procent terugbetaald, in plaats van 50 procent.

De betaling van btw-voorschotten in december wordt opgeschort. En de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt verhoogd van 45 naar 60 procent. De maatregel is bedoeld om vrijwilligers en non-profitorganisaties te steunen.

Op sociaal vlak komt er een uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof en een verhoging van de uitkering tot 150 procent voor eenoudergezinnen. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid als gevolg van corona wordt aangepast, via extra opleiding. En ondernemingen in moeilijkheden kunnen beroep doen op aangepaste stelsels van arbeidsduurvermindering.

Voor telewerkers is er een maandelijkse cheque mogelijk tot 127 euro per maand als vergoeding voor gemaakte kosten. De OCMW's krijgen een enveloppe van 100 miljoen euro ter beschikking.

Weg volmachten

De formule van de superkern is aan het einde van zijn Latijn. Voor het uitwerken van een degelijk herstelbeleid in de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is een volwaardige regering nodig. Maar het water tussen de grootste Vlaamse partij, de N-VA, en de Waalse socialisten van de PS bleef te diep. Verschillende pogingen om beide partijen alsnog op één lijn te krijgen, mislukten. PS-boegbeeld Paul Magnette concludeerde deze week dat het 'of samen regeren wordt, of nieuwe verkiezingen'.