Olaf Scholz staat stap dichter bij opvolging van Merkel

De basistekst is een zorgvuldige verdeling van de politieke eisen van iedere partij, waarbij ieder zijn gevoeligheden naar voren mag schuiven. Dat leidt tot een breed compromis: van klimaat over minimumlonen tot het behoud van de schuldenrem en geen belastingverhogingen.

Klimaatverandering

Om dat allemaal aan te moedigen komt er een fiscale stimulans in de vorm van een superaftrek voor investeringen in duurzame energie. Het zijn punten waar de sociaaldemocraten en de Groenen erg aan gehecht zijn.

Sociaal hebben de Groenen hun slag binnengehaald met de verhoging van de minimumlonen tot 12 euro per uur. Daarnaast worden bepalingen uit het hervormingsprogramma Hartz-4 afgebouwd. Olaf Scholz verzekerde dat de pensioenen gewaarborgd blijven en dat de pensioenleeftijd niet wordt opgetrokken. Als antwoord op de woningnood wordt in 400.000 extra appartementen voorzien.

Schuldenrem

De liberalen wisten ook belangrijke punten te scoren. Zo blijft de begroting binnen het kader van de zogenaamde schuldenrem. Daardoor mogen geen bijkomende schulden gemaakt worden voor investeringen. Ook komen er geen belastingverhogingen, noch op kapitaal, noch voor de personen- of bedrijfsbelasting. Als toemaatje komt er evenmin een algemene snelheidsbeperking in Duitsland.

Om de digitalisering in Duitsland te versnellen wordt een nieuw ministerie in het leven geroepen. Duitsland loopt notoir achter op dat gebied. In een eerste reactie tegenover Reuters verklaarde Carsten Brezski, hoofdeconoom van ING-Duitsland: 'Of het een grote verandering wordt, kan ik nog niet zeggen. Het is wel een definitieve stap in de goede richting. Maar het komt natuurlijk aan op de details en hoe die dan vertaald worden naar wetgeving.'