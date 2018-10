Oostendse Groenen geven Tommelein een kans

Zowel sp.a als Open VLD claimen de burgemeestersjerp in Oostende. Crombez’ partij is de grootste, maar Tommelein heeft de meeste voorkeurstemmen.

Crombez probeert al enkele dagen een paarsgroene coalitie te maken, waarbij Tommelein geen burgemeester wordt. Dat botste op verzet van Tommelein. De liberaal wil niet in een coalitie met alleen maar linkse partijen. Daardoor zouden alle rechtse partijen in de oppositie belanden en voor die optie past Tommelein.

Tegen de achtergrond van die rood-blauwe burgemeestersstrijd hield Groen in Oostende woensdagavond een bijeenkomst om te beslissen over het verder verloop van de coalitiegesprekken. De groenen hadden in de verkiezingscampagne namelijk duidelijk gemaakt dat ze niet in een coalitie met de N-VA zouden stappen.