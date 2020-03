Open VLD legt voorzittersdebatten stil

Het was afwachten wat de reactie zou zijn van Egbert Lachaert, want die lijkt steeds meer punten te scoren, naarmate de voorzitterscampagne vordert. Op een voorzittersdebat woensdagavond in Ieper in het West-Vlaanderen van Bart Tommelein startte hij al sterk, zo bleek uit een poll. Hij haalde daar 47 procent, tegenover 12 procent voor Tommelein. Na het debat had Lachaert maar liefst 66 procent van de aanwezigen aan zijn kant gekregen, terwijl Tommelein op 16 procent afklopte.