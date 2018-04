Open VLD trapt als eerste campagne op gang

Met de slogan 'Gewoon doen' inspireren de Vlaamse liberalen zich voor hun campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen op de Nederlandse premier en verkiezingstijger Mark Rutte.

Open VLD heeft woensdagochtend als eerste partij de campagne voor de gemeenteraadverkiezingen in oktober op gang getrapt. In een schuur in de velden van Huldenberg plakten de partijkopstukken, casual in jeans en op sneakers, de eerste affiches met de nieuwe campagneslogan: 'Gewoon doen'.

''Gewoon doen' is veel meer dan een campagne alleen', benadrukte partijvoorzitster Gwendolyn Rutten. 'Je wint geen verkiezingen door alleen maar campagne te voeren. Wij willen ze winnen door wat we dag in, dag uit doen'. Rutten stapte vorig jaar uit het Vlaams parlement om in een 'Ronde van Vlaanderen' alle 308 gemeenten te bezoeken.

Tegelijk is 'Gewoon doen', met de klemtoon op gewoon, een knipoog naar de spreuk waarmee de Nederlandse liberale premier Mark Rutte begin vorig jaar de parlementsverkiezingen won: 'Doe normaal of ga weg.' Rutte - sinds 2010 premier - won vorig jaar in Nederland voor de derde keer op rij de parlementsverkiezingen.

Open VLD wil zo een polarisende lokale campagne rond nationale thema's vermijden, waarbij de partij geplet wordt tussen de omnipresente regeringspartners N-VA en CD&V. Eén groot thema voor alle gemeenten schuift Open VLD dan ook niet naar voren. 'Alle 308 Vlaamse gemeenten pakken het zelf aan', zei Rutten.

Burgemeesters afwezig

Open VLD heeft momenteel 70 burgemeesters in Vlaanderen en maakt deel uit van 136 coalities. Dat is bijna de helft van het 300-tal Vlaamse gemeenten. Rutten wil dat aantal na 14 oktober verhogen. 'We willen vooruit', zei ze.

Opvallend was dat naast Rutten vooral federale en Vlaamse regeringsleden op het podium van de schuur stonden. Zoals Vlaams viceminister-president Bart Tommelein, die in Oostende Johan Van de Lanotte (SP.A) van de troon wil stoten. 'Als ik burgemeester word, ben ik geen kandidaat voor een nieuw mandaat als minister', zei Tommelein.