Open VLD wil btw-verlaging voor energie-efficiënte verbouwingen

In hun klimaatplan, dat ze zaterdag voorstellen in Genk, pleiten de liberalen ook een vergroening van de salariswagens.

Open VLD wil de btw op energie-efficiënte verbouwingen verlagen naar 6 procent. Dat heeft de voormalige Vlaamse minister van Energie en de burgemeester van Oostende Bart Tommelein zaterdagmorgen gezegd in 'De ochtend'. De partij houdt zaterdag een 'Gewoondoendag' in Genk, waarin ze de campagne voor de verkiezingen van mei lanceert en een klimaatplan voorstelt.

'We zitten met een pak huizen en gebouwen die helemaal niet meer voldoen aan de energie- en klimaatnormen', zei Tommelein. Door de btw te verlagen van 21 naar 6 procent gelooft hij dat de investeringen in onder meer zonnepanelen, warmtepompen en extra isolatie zullen pieken.

Geen betuttelaars

Nu het klimaat het politieke hot topic van het moment is, haasten alle partijen zich om hun voorstellen in de markt te zetten. Naast een verlaging van de btw pleiten de liberalen ook voor een vergroening van de salariswagens. De salariswagens afschaffen, zoals Groen voorstelt, is voor Tommelein een brug te ver. 'Wij zijn geen betuttelende partij, maar we willen wel dat de salariswagens tegen 2028 volledig milieuvriendelijk zijn. Dat wil zeggen dat ze niet langer op fossiele brandstoffen rijden. Daarvoor moet er eerst een voldoende groot aanbod zijn.'