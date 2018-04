PS pleit voor gratis basisonderwijs

De PS telt momenteel 87 burgemeesters, 96 OCMW-voorzitters, 396 schepenen en 1.203 gemeenteraadsleden. Omdat de Franstalige socialisten onder druk staan van het extreemlinkse PVDA is het afwachten hoe die cijfers in oktober 2018 zullen evolueren.

De PS heeft alvast haar speerpunten voor de lokale verkiezingen klaar. Zo wil PS-voorzitter Elio Di Rupo streven naar een gratis basisonderwijs. 'We moeten stap voor stap evolueren naar een totaal gratis onderwijs, en in de eerste plaats een gratis basisonderwijs', aldus Di Rupo.

Volgens Di Rupo hebben leerlingen recht op een 'gratis of betaalbare' warme maaltijd, gemaakt met lokale producten, een idee dat de partij al in 2014 naar voren heeft geschoven. Een pilootproject van minister van Gelijke Kansen Isabelle Simonis voorziet vanaf volgend jaar al in 650.000 maaltijden in de basisscholen.