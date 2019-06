PS stelt noodregering voor één jaar voor

De Franstalige socialisten doen een openingszet om uit de politieke impasse te geraken. PS-kopstuk Paul Magnette stelt een noodregering voor op federaal niveau voor één jaar.

Drie weken na de verkiezingen zit de federale formatie nog altijd muurvast. De N-VA wil alleen in een federale regering stappen als kan onderhandeld worden over confederalisme. Maar dat wil de PS niet. En zolang er geen uitzicht is op een uitweg voor een federale regering, dan lijkt er ook maar weinig schot te komen in de regionale regeringsvorming.

Om de situatie te deblokkeren doet de PS een opmerkelijk voorstel. PS-kopstuk Paul Magnette stelt voor een noodregering in de steigers te zetten voor één jaar, kondigde hij aan op de Franstalige zender RTBF.

De bedoeling is de huidige minderheidsregering van MR, Open VLD en CD&V uit te breiden met socialisten en groenen. Een paars-groene regering met CD&V dus. Die noodregering heeft een meerderheid in de Kamer.

De bedoeling is dat deze noodregering dringende zaken zou kunnen afhandelen en dat gelijktijdig gezocht wordt naar een definitieve oplossing.

Minimumprogramma

Magnette stelt voor dat zo’n noodregering ‘een minimumprogramma voor een jaar’ opstelt. De prioriteiten voor de PS zijn daarbij het optrekken van de lage pensioenen, uitkeringen en lonen. Ook het klimaat moet een prioriteit zijn.

Een noodregering zou toelaten dat een begroting voor volgend jaar wordt opgesteld, waarvoor de regering naar miljarden moet zoeken om de begroting op koers te houden. Het gat in de begroting is immers opgelopen tot 10 miljard euro.

Tegen midden oktober moet ons land net als alle andere Europese landen een begroting indienen. Tegen dan zou er in principe een regering moeten zijn. Maar gezien de formatie op dit moment uitzichtloos is, is de kans klein dat er tegen dan een volwaardige regering is.

Zo’n noodregering is niet nieuw. Magnette verwijst zelf naar de regering-Verhofstadt III, die tijdens de crisis na de verkiezingen van 2007 na de mislukte onderhandelingen voor oranje-blauw tijdelijk gevormd werd als aanloop naar de regering-Leterme.