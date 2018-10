PTB botst op coalitiemuur in Franstalig België

Het ziet er niet naar uit dat de extreem-linkse PTB zijn overwinning in de lokale verkiezingen kan vertalen in bestuursdeelname. In de Vlaamse steden en gemeenten, zoals in Antwerpen en Gent, worden ze niet als een volwaardige gesprekspartner gezien. In Franstalig België is dat anders, maar daar raken in de belangrijke steden de gesprekken niet vooruit.